El forense explica dónde pudo estar Esther López antes de aparecer en la cuneta

El médico forense destaca la aparición de pintura azul en la parte izquierda del pantalón de Esther, por lo que anima a que se busquen "coches compatibles con esa pintura azul".

El programa Equipo de Investigación entrevistó a Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de Esther López, quien ofreció nuevos detalles sobre las circunstancias en que pudo encontrarse el cuerpo antes de aparecer en la cuneta. En el programa, Curiel explicó que es probable que el cadáver de la joven hubiera estado en un lugar distinto previamente, posiblemente expuesto a humedad.

"Es lógico pensar que el cadáver no estuviera ahí siempre, y si hubiera estado en otro sitio, habría sido en un lugar con mucha humedad, como un arroyo, un charco o una piscina", declaró a los reporteros de Equipo de Investigación, detallando los elementos hallados que indican exposición a la humedad ambiental.

El forense también subrayó que, según la investigación, "la primera posibilidad es que haya sido atropellada, porque presenta un politraumatismo con lesiones en múltiples localizaciones". Asimismo, señaló que la posición del cuerpo sugiere "una manipulación del cadáver y de la colocación de los objetos".

Curiel destacó la existencia de varios indicios, como las rozaduras en los botones y botas de Esther, que podrían deberse "al arrastre por un atropello o al traslado del cadáver". Además, mencionó que la aparición de pintura azul en el glúteo izquierdo de su pantalón obliga a "buscar vehículos compatibles con esa pintura". La entrevista completa puede verse en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Por otro lado, el programa reveló un mensaje sorprendente de Óscar, la última persona que vio a Esther antes de su desaparición, enviado a una amiga en común: le pidió cualquier información sobre el caso para enviarla él mismo a la Guardia Civil, un gesto que ha llamado la atención de los investigadores.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.