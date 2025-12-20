Nick Reiner estaba recibiendo un tratamiento por esquizofrenia cuando presuntamente asesinó a sus padres

Detenido Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras la muerte de sus padres en Los Ángeles

Los detalles Según ha publicado 'NBC', la medicación que estaba tomando fue ajustada poco antes del crimen, aunque el citado medio no ha especificado ni los detalles ni los cambios en la prescripción médica.

Nick Reinerhabía sido diagnosticado con esquizofrenia hace varios años y se le había ajustado su tratamiento poco antes del crimen del pasado domingo en el que fueron asesinados sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, y por el que está acusado de un presunto asesinato.

Según ha publicado el medio 'NBC' citando a tres fuentes diferentes conocedoras del caso, el hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación por ello.

De hecho, advirtieron que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada poco antes de los asesinatos, aunque el citado medio no ha especificado una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.

También este viernes se ha conocido que la juez que supervisa el caso ha firmado una orden médica que podría estar relacionada con su estado de salud mental y el tratamiento que recibía.

Mientras tanto, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Los Ángeles a la esperad de la audiencia que está pautada para el próximo 7 de enero.

