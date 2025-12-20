"Toda esta habitación son billetes colgando": así es la valiosa colección de Lego que muestra a Equipo de Investigación

"El valor del Lego es como comprar un lingote de oro", asegura un coleccionista que abre a Equipo de Investigación las puertas de su tesoro, protegido con fuertes medidas de seguridad: "Esto es dinero, toda esta habitación son billetes colgando".

Un coleccionista de Lego abre a Equipo de Investigación las puertas de su tesoro más valioso, una colección protegida por estrictas medidas de seguridad debido a su alto valor económico. Según sus propios cálculos, el conjunto está valorado entre 40.000 y 45.000 euros, aunque estima haber invertido entre 15.000 y 20.000.

Entre cientos de cajas y piezas cuidadosamente conservadas, hay una que destaca por encima del resto. Permanece precintada y es, para su dueño, algo más que un juguete: "Es mi plan de jubilación para el día de mañana", confiesa. El coleccionista compara el valor de estos sets con activos financieros tradicionales. "El Lego es como comprar un lingote de oro. Esto es dinero: toda esta habitación son billetes colgando", asegura.

Su colección y las medidas que la protegen pueden verse en el vídeo que acompaña a esta información.

