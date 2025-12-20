La reacción de un futbolista gaditano investigado por una presunta trama de amaños

La Policía descubrió que Adrián, un futbolista gaditano con una larga trayectoria en clubs de Andalucía, tendría un papel clave en la presunta trama de amaños deportivos. Decidimos buscar al jugador.

En Cádiz, la Policía Nacional, en colaboración con Interpol, destapó una presunta trama de amaños deportivos vinculada a las apuestas de un tipster y con la posible implicación de varios futbolistas. La investigación se inició tras detectar movimientos anómalos en las cuotas de un partido de Tercera División, después de que los seguidores de un tipster de Sanlúcar recibieran en sus móviles un pronóstico presentado como “apuesta segura”.

Las casas de apuestas alertaron de oscilaciones sospechosas y los investigadores comenzaron a tirar del hilo. Algunos jugadores de distintos equipos reconocieron su relación con el tipster, a quien conocieron durante su etapa como entrenador en el club de su ciudad. Según los agentes, la organización podría haber comprado el resultado de hasta una decena de partidos disputados en España y Gibraltar.

La investigación sitúa a un futbolista gaditano, con una larga trayectoria en clubes andaluces, como una pieza clave de la presunta red y posible cabecilla del entramado. Equipo de Investigación localiza al jugador y recoge su reacción ante las preguntas del programa en el vídeo que acompaña a esta información.

