Plagiaron su juguete y lo anunciaron con la foto de su hija: "En el stand de una empresa china había una foto de mi hija"

Tras siete años fabricando en China, una empresa alicantina de juguetes decidió devolver toda su producción a España, donde ahora confecciona la mayor parte de sus componentes para evitar las copias.

El temor a las copias llevó a una empresa alicantina de juguetes a tomar una decisión poco habitual: abandonar la fabricación en China y trasladar de nuevo toda su producción a España. Tras siete años produciendo en el gigante asiático, la compañía apuesta ahora por elaborar la mayor parte de sus componentes en territorio nacional para proteger sus diseños.

Su director de I+D explica en Equipo de Investigación que en los últimos años les han llegado a copiar "entre 20 y 25 productos". Relata, además, uno de los episodios más llamativos, descubierto durante un viaje a "una feria importante" en China.

"Nos encontramos en el stand de una empresa china un póster de más de dos metros con una foto de mi hija sentada encima de este producto. No se complicaron la vida: cogieron la misma imagen que teníamos en nuestra web y la copiaron", recuerda.

