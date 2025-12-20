EEUU propone cerrar sus puertos a barcos españoles mientras España niegue autorizar escalas de sus buques con armas a Israel

Los detalles A través de un comunicado publicado en su página web, la Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos ha considerado que esta debe de ser la respuesta a que los puestos españoles no permitieran a cargueros estadounidenses con armamento para Israel hicieran escala en Algeciras (Cádiz).

Estados Unidos ha expresado su descontento por la negativa de España a permitir que cargueros estadounidenses que transportan armas para Israel hicieran escala en Algeciras. En respuesta, la Comisión Federal Marítima (FMC) está considerando imponer restricciones a buques españoles en puertos estadounidenses, incluyendo limitaciones de carga, denegación de entrada y multas de 2,3 millones de dólares por viaje. Aunque no se ha tomado una decisión final, la FMC está evaluando pruebas y solicitando información adicional sobre la política española de denegar acceso a ciertos buques. Esta situación podría estar afectando negativamente el comercio marítimo exterior de Estados Unidos.

A Estados Unidos no le ha gustado que España se haya negado a que los cargueros estadounidenses que transportan armas para Israel hicieran una escala en Algeciras (Cádiz). Y, como respuesta, proponen hacer lo mismo con buques españoles en los puertos del país dirigido por Donald Trump.

Así lo ha indicado a través de un comunicado publicado en su página web la Comisión Federal Marítima (FMC). Según su escrito, está examinando opciones que incluyen "limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española".

No obstante, ha subrayado que no se ha emitido una decisión final y que la FMC "evaluará cuidadosamente las pruebas y todas las consideraciones pertinentes", alegando que "cualquier acción se guiará por el mandato legal de la Comisión y el expediente factual elaborado en la investigación".

Washington ha señalado que el Gobierno español impidió en noviembre de 2024 el acceso directo de al menos tres buques estadounidenses, incluidas embarcaciones operadas bajo el Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos, y ha hecho hincapié en que "la política que motiva dichas denegaciones sigue vigente".

Para evaluar su impacto en el comercio exterior estadounidense, la Comisión está solicitando información adicional a transportistas, comerciantes y otras partes interesadas sobre "la política actual de España de denegar o rechazar el acceso a los puertos a ciertos buques que transportan carga con destino o procedencia de Israel, las medidas que ha adoptado para aplicar dicha política y el impacto en las condiciones del transporte marítimo".

En base a la información obtenida hasta el momento, esta agencia independiente del Gobierno estadounidense apunta a que las regulaciones aplicadas por las autoridades españolas pueden estar creando "condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense", razón por la cual "debe examinar" qué medidas "correctivas podrían ser apropiadas para ajustar dichas condiciones aparentes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.