El testimonio de un familiar de un secuestrador de la farmacéutica de Olot: "No se arrepentía porque no la secuestró; se metió a cuidarla en el agujero"

Tras más de 30 años del secuestro de la farmacéutica de Olot, uno de los más impactantes de nuestra historia reciente, Equipo de Investigación localiza a un familiar del carcelero Sebastià Comas, que lo defiende: "No tiene estudios ni medios para defenderse".

Treinta años después del secuestro de Maria Àngels Feliu —el secuestro no terrorista más estremecedor de nuestra historia reciente—, su carcelero, Sebastià Comas, sigue viviendo en la misma zona, a apenas media hora del domicilio de la víctima.

Comas, apodado como 'Iñaki', miembro de ETA, fue una de las dos personas con las que Feliu mantuvo contacto. Era él quien la alimentaba, la vigilaba y ejercía de enlace durante los 492 días que pasó encerrada.

El equipo ha localizado a un familiar directo del carcelero. "Está de camarero fuera de aquí. Ha trabajado desde los 14 años. No tiene estudios y no tiene nada para defenderse, ni abogados ni nada", explica. El familiar asegura además que Comas "no se arrepentía" de lo ocurrido, porque —según su versión— "él no la secuestró, solo entró a cuidarla cuando ya estaba en el agujero". Y remarca: "Venía de trabajar de camarero y luego iba a cuidarla".

