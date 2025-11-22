Un camarero rompe su silencio sobre la explotación laboral: "Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que pasar por esto"

Equipo de Investigación localiza a Carlos, empleado de un restaurante en Córdoba, quien afirmaba estar "oficialmente contratado por 10 horas semanales, pero echaba sí o sí unas 40".

Carlos Muñoz, un camarero de Córdoba, relataba a Equipo de Investigación los motivos que le llevaron a denunciar a su antiguo jefe ante la Inspección de Trabajo.

Según explica, figuraba "oficialmente contratado por 10 horas semanales, pero trabajaba sí o sí unas 40". Las 30 horas restantes se abonaban de forma irregular: "A final de mes nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar, donde nos entregaba en mano, en un sobre, la cantidad total del sueldo, sin cotizarlo".

Una práctica que, según Carlos, es "bastante habitual" en el sector de la hostelería: "Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que pasar por esto".

En su caso, asegura que no recibió su contrato hasta tres meses después de comenzar a trabajar y solo "por insistencia" suya. Y, pese a llevar entre ocho y nueve meses en el empleo, comprobó que, al estar dado de alta únicamente por 10 horas semanales, "solo había cotizado 15 o 20 días", insuficientes incluso "para pedir el paro".

Todo ello le llevó a presentar una denuncia anónima ante la Inspección de Trabajo. Tras hacerlo, muestra un audio enviado al grupo de WhatsApp de los trabajadores en el que la propietaria del negocio les daba instrucciones precisas sobre qué declarar ante los inspectores: que trabajaban solo dos horas al día o incluso que no existía ningún grupo de WhatsApp. "Recordadlo, que es muy importante", insistía la hostelera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

