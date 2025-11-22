De cobrar 2,5 euros la hora a ganar 2.200 al mes: un camarero español cuenta cómo cambió su vida al emigrar a Irlanda

El joven aseguró en Equipo de Investigación que con este sueldo podía ahorrar "bastante", algo que le era imposible en España con su paga anterior. Pero este cambio no llegó por casualidad: lo facilitó Arvanjobs, una agencia que recluta personal para hostelería en el extranjero.

José Miguel, un joven camerero formado en la Escuela de Hostelería de Málaga, decidió dejar España y mudarse a Irlanda en busca de mejores condiciones laborales. Esta es la realidad a la que se enfrentan miles de jóvenes que denuncian la situación de precariedad del país y exigen medidas.

Según relató a Equipo de Investigación en 2022, en territorio español llegó a cobrar tan solo 2,5 euros por hora cuando trabajaba como camarero. Tras varios meses en Irlanda, comenzó a trabajar como barman en un hotel y empezó a recibir un salario muy distinto: 547 euros a la semana, lo que se traduce en aproximadamente 2.200 euros al mes.

Por su parte, el joven aseguró que con este sueldo podía ahorrar "bastante", algo que le era imposible en España con su paga anterior. Pero este cambio no llegó por casualidad: lo facilitó Arvanjobs, una agencia que recluta personal para hostelería en el extranjero.

Vanessa Vidal, CEO de la empresa, explicó que muchas empresas irlandesas valoran especialmente a los trabajadores españoles por su capacidad de trabajar bajo presión y con un ritmo muy exigente.

La experiencia de José deja entrever las enormes diferencias salariales entre la hostelería en España y en otros países europeos, especialmente para los jóvenes formados que buscan escapar de la precariedad laboral.

