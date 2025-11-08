La pista que pudo resolver el caso Amy Fitzpatrick y quedó en nada

Cuando el caso parecía estancado, años después de la desaparición de la menor, una llamada reabrió la esperanza al señalar dónde podría estar el cadáver. Equipo de Investigación revisó aquella pista en un programa de 2018.

Entre las desapariciones más inquietantes y conocidas de la historia reciente de España se encuentra la de la adolescente Amy Fitzpatrick, desaparecida en 2008 en Mijas Costa (Málaga).

Tras una década sin noticias sobre su paradero, los investigadores del caso recibieron una llamada anónima que aseguraba que el cuerpo de la joven estaba enterrado en el hipódromo de Mijas, entre dos cuadras. El programa Equipo de Investigación se desplazó hasta el lugar y contactó con el propietario de las instalaciones, el Ayuntamiento de Mijas.

Desde el consistorio afirmaron que no dieron credibilidad a la pista, y que los agentes tampoco la siguieron al considerar que carecía de fundamento.

Cada día, en España desaparecen unas 100 personas. La Policía busca al año a más de 4.000 desaparecidos, aunque un 8% de los casos nunca llega a resolverse, dejando tras de sí un silencio tan largo como doloroso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

