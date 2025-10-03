"Tenía una casa en Madrid, otra en Barcelona, un BMW...": así era el alto nivel de vida de Simón Pérez antes de su vídeo viral y caída sin límite

Simón Pérez recuerda en Equipo de Investigación cómo era su vida cuando era un reconocido economista que ganaba mucho dinero y era muy solicitado por los medios para hablar de la crisis en 2013, nada que ver con cómo es en la actualidad.

Simón Pérez, licenciado en Economía con excelencia, profesor universitario, y asesor de banca privada, tenía un currículum imbatible, que también incluía un máster con honores. En el año 2013, con la prima de riesgo disparada y el paro en máximos, él era uno de los economistas más solicitados por los medios para que explicara la crisis.

"Tenía bastante reputación en ese momento. Colaboraba de manera activa con gestoras de fondos, tenía su propia empresa de inversiones y era colaborador habitual de muchos medios económicos", señala al respecto el periodista económico Héctor Chamizo, quien defiende que Pérez "tenía un talento contrastado, con una base sólida fundamental de análisis".

Por su parte, el 'gurú de las hipotecas' prefiere no ver imágenes de esa etapa de su vida porque le da "mucha pena". "Lo siento, me voy a fumar un momento, que no quiero llorar en directo", expresa el economista antes de cortar la entrevista con Equipo de Investigación durante unos minutos, tras los que reconoce que está "mal".

"Me da mucha pena verme ahí tan muy guapo y tan arreglado, y ahora tan desmejorado", reconoce Pérez, quien relata que en ese momento, su vida "era muy divertida". "Me lo pasaba muy bien hablando por la radio, saliendo por la tele y dando clases, era muy feliz. Tenía mi casa en Madrid, en Barcelona y un BMW. Vivía bien", recuerda.

