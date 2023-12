Los vehículos de los integrantes del clan de 'Los Piños' fueron incautados y acabaron en un depósito judicial tras una operación policial en Puerto Serrano (Cádiz). Entre los coches hay modelos de alta gama como un Mercedes, o un Porsche Panamera, como mostró Equipo de Investigación en un reportaje estrenado en 2022 que laSexta ha emitido nuevamente este domingo.

Ninguno de los vehículos está puesto a nombre de los investigados ya que recurren a testaferros para evitar perdelos. Aunque Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', conduce Porsche Panamera, éste está inscrito a nombre de su tía, Carmen Ramos.

Equipo de Investigación entrevistó a la mujer. "Hombre, es que tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros al mes", aseguró. Cuando el reportero le explicó que el coche cuesta unos 100.000 euros, ella defendió que le habían hecho una buena oferta, motivo por el que decidió a adquirirlo: "Me lo dejaron barato, me gustó y me lo compré".

No obstante, Carmen Ramos reconoció no tener carné de conducir, aunque sostuvo que puede tener un chófer que le lleve: "Cuando quiero ir a algún sitio, puedo avisar a un amigo de mi marido".

