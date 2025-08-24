La pesadilla de un propietario en Barcelona: su inquilino ha convertido su casa en piso turístico ilegal y el Ayuntamiento lo denuncia a él

Josep Matías arrendó su casa a un ciudadano sueco en 2021. Tan solo dos meses más tarde la convirtió en un piso turístico ilegal. A pesar de que ha solicitado ayuda a Booking, donde lo anuncia, la empresa no ha tomado medidas. "Están cooperando con una actividad ilícita y presuntamente criminal", afirma en un programa de 2024

Más del 20% de los alojamientos ofertados en Booking son apartamentos turísticos. Entre ellos está la casa de Josep Matías, propietario de una vivienda que él mismo reformó en 2021 y que alquiló a un ciudadano sueco que convirtió en un piso turístico ilegal a pesar de que en el contrato de arrendamiento se especificaba que, "en ningún caso, podía convertirlo en piso turístico ni alquilarlo por habitaciones".

Sin embargo, el hombre hizo caso omiso. Tan solo dos meses después del arrendamiento comenzó la pesadilla. "El inquilino ha convertido mi piso en una pensión ilegal que se anuncia en Booking", denuncia el propietario, quien se enteró gracias a una vecina que le advirtió de que en su piso estaban entrando continuamente gente con maletas.

El anuncio sigue activo en la plataforma de reservas online. Está ubicado en pleno centro de Barcelona, concretamente en el barrio Gótico. En este vídeo, buscamos un sitio desde donde vigilar sin ser vistos. Los turistas han pagado 1.000 euros por cinco noches.

Josep Matías se vio en la obligación de contratar a un detective para conseguir imágenes de cómo el inquilino lo alquilaba de forma ilegal. "Así tenemos una prueba pericial", cuenta a Equipo de Investigación, donde explica que, a pesar de que ha solicitado a Booking su retirada, la plataforma ha hecho caso omiso. "Están cooperando con una actividad ilícita y presuntamente criminal", manifiesta. Por el momento no se han "dignado" en dirigirse a él.

Esta situación le ha ocasionado un problema mayor y, es que, a pesar de que él había denunciado "al Ayuntamiento de Barcelona" lo que estaba pasando, ahora el propio Ayuntamiento le ha denunciado a él por ser el "propietario responsable". "Yo simplemente aluciné", cuenta en el vídeo principal de esta noticia.

