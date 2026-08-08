"Tengo un Porsche Panamera porque me dan tres pagas": la incomprensible explicación de la tía de 'El Patrón' a Equipo de Investigación

¿Cómo se ha comprado usted un coche valorado en 100.000 euros", preguntó el reportero de Equipo de Investigación a Carmen Ramos, tía del líder de 'Los Piños', Francisco Javier Ramos.

El nombre de 'El Patrón' no aparecía en ninguno de los ocho vehículos de alta gama que fueron requisados en una operación policial en 2022 contra el clan de 'Los Piños', en Puerto Serrano (Cádiz) El que sí se encontraba era el de Carmen Ramos, tía del líder de 'Los Piños', Francisco Javier Ramos, acusado en esa fecha de crear una supuesta red de blanqueo. Su nombre estaba vinculado a un Porsche Panamera.

La propia Guardia Civil relataba a Equipo de Investigación que lo habitual es que estos vehículos no se inscriban a nombre de los responsables del clan. "Ese coche está valorado en 100.000 euros. ¿Cómo se ha comprado usted un coche valorado en 100.000 euros", preguntó el reportero a Carmen Ramos, que explicó así por qué tenía ese coche a su nombre: "Hombre, es que tengo tres pagas. Mi marido cobra 504 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa antiguo de Equipo de Investigación

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