"Me sentí parte de una película de nazis": así se sinceró un hombre tras denunciar a Sinaí Giménez por un destierro

Francisco Alvite denunció el exilio de 400 personas en un barrio de Porriño, en Pontevedra, por miedo a Giménez, heredero del poderoso clan gitano de Los Morones: "Lo pasé muy mal".

En 2015, Equipo de Investigación analizó a Sinaí Giménez, conocido como el 'rey de los gitanos', líder del clan de Los Morones y quien controlaba los mercadillos en la comarca de Vigo mediante amenazas y extorsiones a otras familias gitanas. Los reporteros del programa entrevistaron en este vídeo a Francisco Alvite, la persona que denunció el exilio de 400 personas en un barrio de Porriño (Pontevedra) por miedo a Giménez.

"Lo pasé muy mal", confesó en el vídeo Alvite, que afirmó que se había sentido "como en una película de nazis sabiendo cuáles eran los motivos por los que esta gente, totalmente integrada en todos los aspectos, abandonó todo". Por eso, el hombre aseguró que se había comprometido "a ser su voz" y denunció ante la justicia que el origen de ese exilio estuvo en unos pagos que los vendedores ambulantes estaban obligados a hacerle a Sinaí Giménez para poder trabajar.

"Les cobraba 150 euros al mes, puesto por puesto" y, cuando ellos se rebelaron afirmando que, "que querían ser libres y no querían más relación con él", se inició el conflicto. Su denuncia obligó a la Fiscalía a actuar, y finalmente el fiscal logró que se alcanzara un pacto. Sinaí Giménez selló la paz con los Zamoranos delante de las cámaras.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015.

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