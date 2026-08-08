Así habló un policía del miedo de los Zamoranos al clan de Los Morones: "Se basan en la ley gitana"

Un policía explicó en este vídeo de Equipo de Investigación que los vendedores ambulantes le tenían "mucho miedo" a Sinaí Giménez: "Si dice que no montas, no puedes montar y te vas. Se basan en la ley gitana".

Equipo de Investigación hizo hace unos años este reportaje sobre Sinaí Giménez, conocido como 'El rey de los gitanos', líder del clan de Los Morones y quien controlaba los mercadillos en la comarca de Vigo mediante amenazas y extorsiones a otras familias gitanas, como el clan de Los Zamoranos, con quien llegó a haber altercados violentos.

Con el secretario de Giménez vigilando todos los movimientos de Los Zamoranos, los vendedores se negaron a hablar con las cámaras del programa sobre su regreso. Uno de los vendedores ambulantes se confesaba así ante las cámaras del programa: "Hoy es un día señalado porque hemos salido a trabajar, el motivo por el que estamos en este lugar no son ni orgullos ni prepotencias, es pura necesidad. Estas cosas han ocurrido porque tenían que suceder, nada más".

Por su parte, un agente de policía aseguraba que los vendedores ambulantes le tenían "mucho miedo" a Giménez: "Si dice que no montas, no puedes montar y te vas. Se basan en la ley gitana". Finalmente, Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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