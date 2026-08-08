El ultraderechista De la Espriella se estrena como presidente de Colombia en un cuartel y con Milei y Bukele como referentes

¿Por qué es importante? Por primera vez en la historia del país, la toma de posesión no se realizó en Bogotá, en el Capitolio, y se trasladó a Cali. Considera a los militares "los verdaderos héroes de la patria".

Abelardo de la Espriella ha asumido la presidencia de Colombia en una ceremonia inusual celebrada en Cali, rompiendo la tradición de realizarla en el Capitolio de Bogotá. El abogado ultraderechista, inspirado por líderes como Javier Milei y Nayib Bukele, busca instaurar su visión de "la Patria Milagro". La ceremonia contó con la presencia de figuras como el rey Felipe VI y varios presidentes latinoamericanos. En su discurso, De la Espriella prometió no tolerar la violencia, proteger a mujeres y niños, y corregir las fallas del sistema de salud. Su objetivo es devolver la confianza en los valores fundacionales del país.

Abelardo de la Espriella ya ha tomado posesión en Colombia. El abogado ultraderechista ha abierto su mandato en el país sudamericano en una ceremonia atípica que se celebró en Cali, la principal ciudad al suroeste de la nación colombiana, donde se llevó a cabo la sesión del Congreso en la que fue investido.

A pesar de que es algo que se hace normalmente en el Capitolio, en Bogotá, el presidente, con el aval del Congreso, ha cambiado este hecho por primera vez en la historia del país. Con la Arena USC acordonada, varias cuadrillas de la Policía y de las Fuerzas Militares realizaron un amplio operativo para evitar cualquier intento de ataque.

En la espera para el momento de su posesión, varias pantallas proyectaron la frase 'Bienvenidos a la Patria Milagro', en una de las promesas del nuevo presidente colombiano, que busca seguir el ejemplo de Javier Milei en Argentina y de Nayib Bukele en El Salvador, a los que considera dos de sus referentes.

Con la ausencia del partido izquierdista Pacto Histórico de un Gustavo Petro que no reconoce el triunfo electoral de De la Espriella, la sesión comenzó tras la constatación del cuórum legislativo. En ese momento, una comisión compuesta por senadores y representantes a la Cámara salió del recinto para invitar al ya presidente a su investidura.

Entre los asistentes al acto, el rey Felipe VI y ocho presidentes latinoamericanos. Entre ellos, Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast.

"Hoy es un gran día para la democracia. Colombia se ha salvado y vamos a construir entre todos 'la Patria Milagro", dijo De la Espriella, vestido con traje negro y gafas oscuras para la toma de posesión.

Una vez juró, el presidente se llevó la mano a la sien, hizo el saludo militar y gritó 'Firmes por la patria', tras lo cual las más de 2.000 personas que asistieron a la Arena USC aplaudieron emocionadas.

De la investidura al cuartel

De la Espriella, después de tomar posesión, dio su discurso en el Cantón Militar Pichincha. Allí habló a los militares, como era su intención desde el comienzo, para "homenajear a los verdaderos héroes por la patria".

"La batalla cultural es devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundacionales, porque la Patria Milagro solo podrá edificarse sobre una sociedad que se respete a sí misma, que conozca quién es, que se reconcilie con su historia, que esté segura en sus valores y que sea capaz de construir un futuro con orgullo y prosperidad", insistió el presidente.

Además, De la Espriella ha asegurado que su Gobierno "no tolerará ninguna forma de violencia" y afirmó que la protección de mujeres y niños "es uno de los deberes más elevados del Estado".

"Ninguna mujer puede vivir bajo el temor de la violencia. Ningún niño puede crecer privado del amor, del cuidado y de las oportunidades necesarias para desarrollar los talentos que Dios le concedió", ha expresado.

Además, ha anunciado que va a corregir "las decisiones equivocadas" que llevaron a una crisis del sistema de salud y que mejorará "lo que sea necesario" para garantizar el bienestar de la población. "Cuando alguien muere esperando una cirugía o un anciano espera meses por su medicación es un drama humano", ha dicho.

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