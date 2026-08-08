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Las cooperativas del clan de Sinaí Giménez "que no se dedicaban a nada": "Serían un instrumento para el blanqueo de capitales"
La Guardia Civil descubrió que el clan de Sinaí Giménez tenía unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla "que no se dedican a nada"
Equipo de Investigación habló en este reportaje de 2020 con el abogado Marcos García Montes por su defensa a Sinaí Giménez, acusado de ser el líder de una organización criminal basada en amenazas a otras familias por el control de los mercadillos de la comarca de Vigo. El prestigioso abogado defendió a Giménez asegurando entonces que "no ha habido ningún tipo de amenazas y no tienen motivos de miedo real".
Pero, la Guardia Civil descubrió que tenían unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla "que no se dedican a nada". Francisco Bonatti, experto en prevención de blanqueo de capitales, explicó en este vídeo que "los investigadores deducen que es un instrumento para el blanqueo de capitales y encubrir ingresos que provienen de una presunta actividad delictiva".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa antiguo de Equipo de Investigación
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