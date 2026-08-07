Ahora

Machismo en Valencia

"Un agujero es un agujero": el repugnante cartel sexista de una peña en las fiestas de Sagunto

Los detalles Varios concejales y representantes de Vox han acudido a esta peña y se han fotografiado en los últimos días tanto con sus integrantes como con el propio cartel machista.

"Un agujero es un agujero": el repugnante cartel sexista de una peña en las fiestas de Sagunto
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Generalitat Valenciana ha denunciado la exhibición durante las fiestas de Sagunto (Valencia) de una pancarta sexista ideada por una peña taurina. El cartel mostraba el título "Un forat es un forat" (Un agujero es un agujero) junto a una imagen de un toro agrediendo sexualmente a una mujer desnuda. Además, la imagen estaba acompañada de la frase "para una tarde está bien".

La Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana manifiesta su "más absoluto rechazo a cualquier representación que contribuya a denigrar, cosificar o ridiculizar a las mujeres".

"En pleno siglo XXI, y tras los importantes avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres gracias al esfuerzo de toda la sociedad, no podemos normalizar ni justificar imágenes que reproducen estereotipos sexistas o que presentan a las mujeres desde una perspectiva de subordinación o humillación. Este tipo de manifestaciones no tienen cabida en una sociedad que aspira a ser más igualitaria, respetuosa y libre de discriminación", ha añadido Igualdad.

Sin embargo, Vox no comparte esta visión. De hecho, varios concejales y representantes del partido de Santiago Abascal han acudido a esta peña y se han fotografiado en los últimos días tanto con sus integrantes como con el propio cartel machista.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre ha cargado contra esta aberrante imagen. "No pedimos que se acabe la fiesta. Pedimos que se acabe la fiesta que se construye humillando mujeres para hacer gracia. Exigimos que el Ayuntamiento revise los permisos, aclare a dónde va el dinero público, y deje de mirar hacia otro lado. El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", reclama el colectivo en un comunicado adelantado por el diario valenciano 'Levante-EMV'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros
  3. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  4. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total