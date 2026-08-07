"Un agujero es un agujero": el repugnante cartel sexista de una peña en las fiestas de Sagunto

Los detalles Varios concejales y representantes de Vox han acudido a esta peña y se han fotografiado en los últimos días tanto con sus integrantes como con el propio cartel machista.

La Generalitat Valenciana ha denunciado una pancarta sexista exhibida durante las fiestas de Sagunto por una peña taurina, que mostraba un toro agrediendo sexualmente a una mujer desnuda con el texto "Un forat es un forat". La Dirección General de Igualdad rechazó estas representaciones que denigran a las mujeres y subrayó que no tienen cabida en una sociedad igualitaria. Vox, sin embargo, no comparte esta postura, y varios de sus miembros se han fotografiado con el cartel. La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre exige al Ayuntamiento revisar permisos y fondos públicos, destacando que el silencio también es una posición.

La Generalitat Valenciana ha denunciado la exhibición durante las fiestas de Sagunto (Valencia) de una pancarta sexista ideada por una peña taurina. El cartel mostraba el título "Un forat es un forat" (Un agujero es un agujero) junto a una imagen de un toro agrediendo sexualmente a una mujer desnuda. Además, la imagen estaba acompañada de la frase "para una tarde está bien".

La Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana manifiesta su "más absoluto rechazo a cualquier representación que contribuya a denigrar, cosificar o ridiculizar a las mujeres".

"En pleno siglo XXI, y tras los importantes avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres gracias al esfuerzo de toda la sociedad, no podemos normalizar ni justificar imágenes que reproducen estereotipos sexistas o que presentan a las mujeres desde una perspectiva de subordinación o humillación. Este tipo de manifestaciones no tienen cabida en una sociedad que aspira a ser más igualitaria, respetuosa y libre de discriminación", ha añadido Igualdad.

Sin embargo, Vox no comparte esta visión. De hecho, varios concejales y representantes del partido de Santiago Abascal han acudido a esta peña y se han fotografiado en los últimos días tanto con sus integrantes como con el propio cartel machista.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre ha cargado contra esta aberrante imagen. "No pedimos que se acabe la fiesta. Pedimos que se acabe la fiesta que se construye humillando mujeres para hacer gracia. Exigimos que el Ayuntamiento revise los permisos, aclare a dónde va el dinero público, y deje de mirar hacia otro lado. El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", reclama el colectivo en un comunicado adelantado por el diario valenciano 'Levante-EMV'.

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