Así definía una exempleada de Sinaí Giménez al 'príncipe de los gitanos': "Tiene muy claro lo que quiere, pero no es una ambición buena"

Una exempleada de Giménez, Ana Curra, concedió esta entrevista a Equipo de Investigación en 2015, en la que decía que le llamaba "encantador de serpientes porque muestra una cara al mundo, pero tiene otra".

En 2015, Equipo de Investigación habló con una exempleada de Giménez, Ana Curra, sobre la figura de Sinaí Giménez, conocido como el 'rey de los gitanos' en Galicia. Curra afirmo que su exjefe tenía "muy claro" lo que quería, "pero no es una ambición buena". La mujer destacó que Giménez trataba de conseguir lo que quería "a golpe de lo que sea".

"Yo lo llamo el encantador de serpientes porque muestra una cara al mundo, pero tiene otra", insistió Curra, quien lamentó haber vivido situaciones "con Sinaí que no quisiera volver a vivir en el ámbito laboral ni personal". Giménez ostentaba una serie de cargos en asociaciones y organismos como la Plataforma de Cooperativas de Vendedores Ambulantes, de la que era presidente. Fundó también la Asociación de mujeres gitanas de Galicia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015.

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