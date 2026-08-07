Laureano Oubiña: una historia ligada al narcotráfico que provocó una grave crisis social

Los detalles El narcotraficante gallego fue condenado por contrabando, tráfico de hachís y blanqueo de capitales. Los juicios a Oubiña tuvieron gran repercusión mediática y causaron gran indignación en la sociedad.

Condenado por contrabando, tráfico de hachís y blanqueo de capitales Laureano Oubiña se convirtió en una de las figuras más conocidas del narcotráfico gallego. La repercusión mediática de sus causas judiciales provocó manifestaciones multitudinarias en Galicia.

Durante las décadas de los 80 y los 90, España fue una de las puertas principales de entrada de droga hacia Europa, concretamente de heroína, cocaína y hachís.

En Galicia existía una larga tradición de contrabando de tabaco. La extensísima costa gallega, con numerosas rías, facilitaba desembarcos discretos. Las organizaciones criminales comenzaron entonces a traficar y, como consecuencia, grandes beneficios económicos que, en algunos casos, se invirtieron en empresas aparentemente legales para blanquear ese dinero.

El impacto fue bestial en la sociedad. Aumentó la violencia asociada al crimen organizado y el consumo de drogas provocó una grave crisis sanitaria y social. Al borde del colapso, España tuvo que empezar a plantar cara al narcotráfico.

A finales de los 90 se intensificó la cooperación internacional entre las fuerzas policiales, implantaron medidas más eficaces contra el blanqueo de capitales y la presión judicial debilitó a organizaciones históricas. Eso sí, el narcotráfico no despareció. Las rutas se adaptaron y también sus medios de transporte.

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