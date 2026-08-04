Así localizó Equipo de Investigación en Benidorm al presunto receptor del dinero estafado de los alquileres vacacionales

Con la llegada del verano aumentan las reservas de alquiler vacacional, pero también los engaños. Equipo de Investigación analizó en 2018 una trama de presuntas estafas en España que utilizaba cuentas de terceros para mover dinero.

El verano trae consigo las vacaciones, pero también el regreso de algunos fraudes relacionados con los alquileres turísticos. Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2018, abordó los engaños económicos que rodeaban a este sector y relató el caso de José Ángel, un hombre que creyó haber encontrado el apartamento perfecto junto al mar.

El inmueble que reservó contaba con vistas al mar, dos habitaciones, salón, cocina, baño y aire acondicionado. Antes de realizar el pago, incluso firmó un contrato con numerosos datos que identificaban supuestamente a los propietarios. Tras comprobar que la cuenta bancaria estaba vinculada a José Manuel Baca Millán y que también aparecía relacionada con familiares suyos, decidió ingresar la señal.

Sin embargo, los presuntos responsables de estas estafas recurrían a personas en situación de desempleo para recibir transferencias a su nombre. A cambio, estas personas supuestamente obtenían una cantidad de dinero por facilitar sus cuentas.

Entre los nombres investigados apareció José Manuel, un hombre con antecedentes penales sobre el que la Policía sospechaba que sus ingresos podían proceder de falsos alquileres vacacionales. Cuando una reportera de Equipo de Investigación logró localizarle, él respondió: "Todo está en manos de los juzgados, no tengo nada que decir".

Además, negó las acusaciones y aseguró: "Eso es falso, lo puso a mi nombre la persona que está en la cárcel. Ese es el único culpable de todo". También defendió su postura afirmando: "Yo he preferido estar pasando hambre a hacer algún delito".

Según la Policía, José Manuel no sería el único vecino de Benidorm relacionado con este tipo de prácticas, que presuntamente estarían vinculadas a redes internacionales dedicadas a las estafas de alquileres vacacionales.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La estafa del verano' en atresplayer.com.

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