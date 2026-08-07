El Gobierno responde a Meloni y restablece los controles fronterizos "aleatorios" a viajeros procedentes de Italia

Los detalles Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia.

España ha decidido restablecer temporalmente los controles en las fronteras de puertos y aeropuertos para los desplazamientos desde Italia debido a la presión migratoria irregular. Estos controles, que incluyen la verificación de identidad y nacionalidad, estarán vigentes desde el 8 de agosto hasta el 7 de septiembre. Italia, por su parte, ha rechazado el ultimátum español, manteniendo la suspensión del Acuerdo Schengen para viajeros desde España hasta al menos el 15 de agosto, debido a preocupaciones de seguridad y terrorismo. A pesar de estas medidas, Italia asegura que su relación con España no se ve afectada y está dispuesta a continuar el diálogo.

España ha respondido a Italia. Tal y como ha informado este viernes desde el Gobierno, se ha decidido restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de territorio italiano, "ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Según ha informado, "estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia".

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

Italia rechaza el ultimátum de España

Por su parte, el Gobierno de Italia ha rechazado este viernes el ultimátum de España y ha asegurado que mantendrá la suspensión del Acuerdo Schengen y los controles a viajeros procedentes de nuestro país. En un comunicado, el gobierno de Meloni ha advertido que "no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras".

Ha asegurado no tener "intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto", el día señalado en cientos de publicaciones en redes sociales que podría marcar una nueva llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

El gobierno italiano ha marcado esa fecha como tentativa porque tampoco reconsiderará su decisión "hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia".

"Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido", ha avisado el Palazzo Chigi. Con todo, el Gobierno italiano ha asegurado que esta dura respuesta "no menoscaba la relación con un país amigo como España" y se mantiene dispuesto "a continuar un diálogo constructivo con el Gobierno de Madrid".

"Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas", ha concluido el ejecutivo italiano.

Una cuestión de "seguridad nacional"

Desde Roma se tomó la decisión de suspender a España del espacio Schengen el pasado 31 de julio argumentando que era una cuestión de "seguridad nacional" por la crisis migratoria de Ceuta, ya que consideraba que los migrantes podrían llegar a su país.

A pesar de que la Comisión Europea ha confirmado que no ha habido entradas irregulares desde Ceuta a otros países del espacio europeo, ha decidido mantener la medida. "La situación ha evolucionado en los últimos días. Sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen", declaró el martes el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras la reunión de ministro del Interior europeos.

Ante la inmovilidad italiana, España ha lanzado este viernes un ultimátum y ha instado a los transalpinos a rectificar antes del domingo 9 de agosto. En un comunicado, el Gobierno ha asegurado que, de negarse a reabrir el espacio de libre circulación europeo, adoptará "medidas proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

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