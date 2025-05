La surrealista respuesta de un investigado por estafa a clientes que han perdido todo su dinero: "Que sigan así"

Equipo de Investigación busca al gerente de 'Sempi Gold', una empresa que ha sido denunciada por más de 3.000 personas por presuntamente una estafa en la que invirtieron su dinero en lingotes de oro con la promesa de una rentabilidad del 4%, y perdieron sus ahorros. Aunque en un primer momento el hombre afirma que no tiene "nada que contar", finalmente accede a responder a las preguntas de la reportera, quien le comenta que el programa ha hablado con la Guardia Civil, y esta asegura que hay hasta 3.600 afectados.

"Olvídese. Eso es mentira", asegura el investigado, a lo que añade: "El primer estafado de todo esto soy yo, que no me he llevado un duro de nadie, y se lo digo mirándola a usted a los ojos". Así, el hombre destaca que está en la calle tras hablar "declarado delante de su señoría", tras lo que afirma que en su empresa "se produjo un desfalco de una persona que trabajaba en la compañía".

"¿Pero usted qué le diría a un cliente que ha perdido 500.000 euros?", le pregunta entonces la periodista, a lo que el gerente de 'Sempi Gold' responde: "Lo mismo que he perdido yo todos los míos, y yo me he quedado con una mierda de pensión de 1.000 euros".

Además, el hombre asegura que no hay "lingotes de oro falsos", pese a que la Guardia Civil asegura que los encontró durante un registro a su domicilio. "No había lingotes. Eso era para hacer una prueba de transporte única y exclusivamente, señorita", expresa, al tiempo que asegura que ha "comprado millones de euros en lingotes de oro", que ha "entregado a sus correspondientes clientes".

"Pero hay clientes que aseguran que les pedía usted dinero, y que por más que le han llamado a la oficina, no han recuperado ese dinero, que están desesperados", subraya entonces la reportera, a lo que la respuesta del investigado es: "Que sigan desesperados". "¿Esa es la respuesta que usted le da a un cliente que ha perdido 200.000 euros?", le pregunta entonces sorprendida la periodista, tras lo que el presunto estafador dice que "sí". "Que espere al procedimiento que se ha abierto, porque una vez que se abre un procedimiento, eso lleva a sus tiempos", concluye.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La fiebre del oro' en Atresplayer