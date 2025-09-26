La rentabilidad de los cultivos de pistacho, "buenos números" pero no para impacientes: "Esto no es un negocio pelotazo"

Equipo de Investigación visita Iberopistacho, una de las mayores plantaciones de pistacho de España. Allí descubre cómo es la rentabilidad de un negocio al alza en el que invierten desde futbolistas de primera división hasta empresarios.

En solo cinco años, la superficie de pistacho en España ha crecido un 145%. Hoy ya son 80.000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Equipo de Investigación entra en Iberopistacho, una de las mayores plantaciones de pistacho de España.

Héctor Zenón, encargado de esta finca, explica en el vídeo sobre estas líneas cómo tiene que estar el pistacho para saber que está listo para recolectar y cómo se recoge.

Además, señala que es difícil encontrar mano de obra cualificada, que según él "es un poco escasa". En esta finca trabajan 16 personas todo el año, pero durante la recolección, la plantilla se triplica.

Juan Gallego, fundador y director general del grupo, afirma que este tipo de cultivo "supone frenar lo que se viene a llamar la España vaciada".

Gallego apunta que en el grupo también se dedican a transformar fincas dedicadas a viñedos o cereales en fincas de pistachos. Del dinero, comenta, se ocupan grupos de inversores que aportan "de 50.000 a 100.000 euros". Entre estos inversores, afirma, se encuentran "futbolistas de primera división que juegan en ligas europeas y luego tenemos ejecutivos y trabajadores normales".

En lo que respecta a la rentabilidad del cultivo, Juan la sitúa "entre el 12 y el 17%". En este sentido, considera que alguien que invierte en el pistacho "puede llegar a conseguir unos muy buenos números".

Sin embargo, sostiene que en este negocio la paciencia es importante: "Hay que esperar unos años donde no tienes rentabilidad", apunta, pues para alcanzar la producción industrial "hay que esperar 5 años". "Esto no es un negocio pelotazo", sentencia.

