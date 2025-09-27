La fiebre del pistacho, a ritmo imparable: "Lo que se está plantando en el mundo no es suficiente para cubrir la demanda"

Equipo de Investigación se traslada hasta Jaén para hablar con Juan Villar, un consultor que asesora a aquellos agricultores que se plantean cambiar sus cultivos de olivos por pistachos, en busca de mayor rentabilidad.

En Jaén, los olivos centenarios ceden terreno al pistacho, que avanza y amenaza con cambiar el paisaje. Después de Castilla La Mancha, Andalucía se ha convertido en el segundo productor de pistacho en España.

Equipo de Investigación acompaña en el vídeo sobre estas líneas a Juan Villar, un consultor que guía a los agricultores que se lanzan al pistacho.

Les promete rentabilidad en un momento en que el olivo deja de ser negocio. José Luis del Roj, agricultor, explica que hubo un tiempo en que el kilo de aceite estaba tan sumamente económico que "era pérdida todo lo que teníamos".

Tras hacer un análisis de qué tipo de cultivos tenían una mayor rentabilidad, descubrieron que los precios del pistacho "se iban manteniendo a lo largo del tiempo".

En solo diez años, la producción del pistacho ha crecido a un ritmo imparable y ya ocupa el millón de hectáreas en todo el mundo. Juan apunta que en este mercado al alza, España actualmente sería el quinto productor mundial por detrás de Siria, pero el cuarto en superficie a nivel internacional.

Todo ello en un momento en el que, señala Juan, "la necesidad de producto para la industria supera realmente a la producción global de pistacho en el mundo". Este incremento de la demanda, afirma, está provocando que "lo que se está plantando en el mundo no sea suficiente para cubrirla".

