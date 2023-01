Cuando era menor de edad, 'El Cuco' reconoció ante la Policía española su participación en hacer desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo. Llegó a hacer una reconstrucción de los hechos, sin embargo, posteriormente negó todo en el juicio.

Equipo de Investigación logró localizarlo en Rognac, una pequeña localidad francesa, en 2019. Allí protagonizó un momento de tensión con el programa: llegó a llamar a la Policía por grabar su puerta desde la calle y, siempre en francés, alertó a los reporteros del programa de que dejaran de grabarle.

"¡Yo no soy la Pantoja ni mierdas de esas! Yo no vendo mi vida, no soy un personaje público. ¿Qué me estás contando para venir a preguntar diez años después?", aseveró en francés. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.