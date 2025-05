"Son sinvergüenzas, piratas, merecen un reproche penal": la opinión de un inspector de trabajo sobre los que no respetan los derechos en hostelería

La hostelería podía ser uno de los sectores donde más infracciones laborales se cometen. José Antonio Amate, inspector de trabajo, relata a Equipo de Investigación cómo lleva a cabo su desempeño en este ámbito y no duda en lanzar duras palabras contra algunos empresarios. Su trabajo es clave en la lucha contra contra el fraude en hostelería.

Según el experto, al llegar a un local, primero "intentas hacerte una composición del lugar, por ejemplo dónde están las personas que atienden a la mesa y cuantos son". Tras ese vistazo inicial, Amate indica que suele dirigirse a la cocina, que es el lugar en el que podría encontrar a las personas con las que la empresa no esté cumpliendo con sus obligaciones legales. Además, también accede a esta estancia del local para comprobar que no exista ningún sitio por el cual estas personas puedan llegar a escapar y asuntarse de la visita.

En este sentido, el inspector cuenta que en alguna ocasión ha vivido situaciones sorprendentes como encontrar a dos personas escondidas en el interior de un armario para evitar ser objeto de la inspección. Amate afirma que estas personas, "en la mayoría de las ocasiones, se encuentran desprotegidos, sin derechos".

No queda ahí la cosa. El hombre no duda en hablar de los listeros, una figura que se encarga de poner en contacto a hosteleros y trabajadores y que por ello "se queda con un porcentaje del sueldo del camarero". El inspector se muestra muy crítico afirmando que este tipo de personas "no respetan los derechos de otra". "Tenemos que ponerles nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal", asevera sin cortapisas.

Ante la dificultad para acabar con este tipo de fraudes, Amate solicita más medios personales para los inspectores y explica que la legislación "tampoco ayuda". "Muchas veces, cuando llegas, te dicen que está contratado por dos horas pero hoy está realizando horas complementarias y yo no puedo comprobarlo". El inspector denuncia que en algunas ocasiones se ven "atados de pies y manos para poder actuar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.