La denuncia de un inspector de trabajo sobre la vulnerabilidad laboral en hostelería: "Se encuentran desprotegidos porque no tienen derechos"

El fraude laboral en hostelería no siempre se ve, pero para José Antonio Amate, inspector de trabajo, es rutina. En su relato a Equipo de Investigación, cuenta el duro detrás de escena y lo que sufren los empleados.

El fraude laboral en la hostelería no siempre se ve a simple vista, pero para José Antonio Amate, inspector de trabajo, es parte de su rutina diaria. En 2022, durante una entrevista con el Equipo de Investigación, Amate relataba cómo detecta irregularidades en bares y restaurantes. Para ilustrarlo, la redactora se reunió con él en una cafetería: "Estoy comprobando que hay dos personas sirviendo en las mesas, dos más en la cocina y la que me ha servido el café", explicaba.

Su primera tarea consiste en revisar la cocina, donde con frecuencia se encuentran trabajadores con los que la empresa "no está cumpliendo sus obligaciones legales". "Sobre todo hay que vigilar que no haya ningún lugar por donde puedan escaparse o ausentarse durante la visita", relataba. En alguna ocasión, incluso ha hallado empleados en situación irregular escondidos en un armario empotrado.

Aunque pueda parecer una anécdota aislada, la periodista subraya que refleja la realidad del sector. Amate coincidía: "En la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos, porque no tienen derechos". Además, denunciaba prácticas de los llamados listeros —personas que conectan camareros con hosteleros—, quienes "se quedan con un porcentaje del sueldo del camarero". Sobre ellos, el inspector no dudaba: "No respetan los derechos de otros; hay que ponerles nombre: son sinvergüenzas, delincuentes, piratas… personas que merecen incluso un reproche penal".

El inspector también criticaba la legislación vigente, que "no ayuda" a erradicar estos fraudes. Amate ha solicitado más recursos para los inspectores. "Muchas veces, cuando llegas, te dicen que está contratado por dos horas, pero hoy está haciendo horas complementarias y yo no puedo comprobarlo", explicaba. En muchas ocasiones, concluye, los inspectores se encuentran "atados de pies y manos para poder actuar".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.