Sfhir, de pintar grafitis ilegalmente a exponer en galerías: "O eres un vándalo y un delincuente, o eres un artista reconocido"

Equipo de Investigación habla con Sfhir, un grafitero que ha pasado de llegar a pintar vagones de tren a exponer en galerías obras que valen miles de euros y ganar el premio a Mejor mural del mundo en 2023.

Durante años, Sfhir pintó ilegalmente grafitis por Madrid. Hoy cuelga sus obras en galerías. Carabanchel se ha convertido en uno de los grandes polos de arte urbano de Madrid.

Allí, el grafitero habla con Equipo de Investigación sobre sus inicios en la calle. "Simboliza la dicotomía del artista, o eres un vándalo y eres un delincuente, o eres un gran artista reconocido", comenta.

"El grafiti, intrínsecamente, es algo ilegal", comenta Sfhir, que reconoce que solo tiene dos multas en toda su trayectoria a pesar de haber participado "de ese mundo más vandálico, de pintar algún vagón de tren".

Ahora se ha convertido en un artista reconocido que expone en galerías. "Empiezas de repente que te pagan los botes por pintar un encargo de un cierre, por ejemplo, una mercería de la madre de un amiguete, y poco a poco cada vez vas teniendo más encargos y llega un día que te planteas si esto podría ser una profesión. Y llega un momento que de repente la gente te llama artista", explica.

Sfhir ganó el premio el premio del Mejor mural del mundo en 2023 por su trabajo en Fene, en A Coruña. Después ha llegado a pintar en iglesias.

Actualmente, el precio de sus obras va desde los 1.000 euros de las más pequeñas hasta los 30.000 euros.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.