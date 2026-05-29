La burbuja inmobiliaria de las casas de Bristol con un grafiti de Banksy: "Es como que te toque la lotería"

Equipo de Investigación viaja hasta Bristol, el origen de la fiebre por Banksy, para comprobar cómo en esta ciudad un grafiti del artista puede cambiar por completo el valor de una vivienda.

Durante décadas, Banksy ha logrado algo casi imposible: ser mundialmente famoso sin enseñar la cara. Su rastro, sin embargo, sigue muy presente en Bristol, la ciudad donde empezó todo.

Una experta en el artista urbano, que hace tours por la ciudad, explica que para los propietarios de una casa en la que Banksy pinta una de sus obras "es como que te toque la lotería". De hecho, apunta que una casa se vendió por 835.000 libras cuando una similar puede rondar las 300.000.

La propietaria del inmueble ahora es una empresa que gestiona pisos para estudiantes. Equipo de Investigación contacta con ella y explica que allí una habitación puede costar 1.000 libras cuando, según la guía, en esa zona rondan las 600.

En Bristol, una pintada de Banksy puede cambiar el valor de una casa. El precio de otro inmueble se dispara: pasa de costar 450.000 euros a rozar los cinco millones.

Los reporteros llegan hasta una casa en la que los vecinos han confirmado que el artista vivió allí durante los años 90. "Es un piso pequeño" explica su actual dueño.

Las pintadas de Banksy están protegidas con un cristal, según Emilio Fernández, experto en arte urbano, porque en el momento que el artista confirma que la obra es suya, si las autoridades no la protegen "es sustraída en cuestión de minutos". "Literalmente se la llevan y esto suele acabar normalmente en subastas de coleccionistas privados", añade.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.