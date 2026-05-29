Un grafitero se confiesa con Equipo de Investigación: "Si no pintaba una vez por semana mínimo me sentía mal"

"Estaba con mi novia de vacaciones y tenía ansia por volver a juntarme con mis amigos para ir a pintar otra vez", afirma a Equipo de Investigación 'Krean', uno de los grafiteros que pintan trenes de Cercanías.

Equipo de Investigación entrevista a 'Krean', un grafitero, para ahondar en los motivos por los que se arriesgan a detener trenes para pintarlos. Explica que "las firmas de los grafiteros salen de la nada, son unas letras que te gustan o que te suena la palabra bien".

En el vídeo sobre estas líneas muestra su firma en el primer tren que pintó en las afueras de Madrid, con 16 o 17 años. Tras ese, asegura que puede haber pintado "200 o 300" trenes a lo largo de su vida.

Afirma que entre los grafiteros "hay gente que solo se dedica a esto, está muy enferma con esto y hay gente que llega a tener 2.000".

En su caso, recuerda estar con su novia de vacaciones y "tener ansia por volver a juntarme con mis amigos para ir a pintar otra vez". "Si no pintaba una vez por semana mínimo me sentía mal", reconoce.

En su móvil cuenta con muchas fotos de los trenes que ha grafiteado, según él por una cuestión de prestigio en el mundo del grafiti: "Es como el que tiene una colección de cromos y el cromo de oro que te falta por tener, pues va un poco así", comenta.

En su caso, la mayoría de trenes los ha pintado "en cocheras": "Tú accedes cortando una valla, saltándola , miras la ronda de vigilancia, te coges los horarios de cuando descansan, cuando se toman el bocata, y ahí es cuando tú aprovechas para pintar", explica.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.