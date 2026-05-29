Un maquinista de Cercanías relata su encuentro con los grafiteros que le pintaron el tren: "No son nada amables"

Daniel Fernández, maquinista de Cercanías, relata para Equipo de Investigación cómo es el procedimiento de los grupos de grafiteros a la hora de detener un tren para pintar sus vagones. "En 10 minutos estaba hecho".

Once veces al día se produce una incursión de grafiteros en la red ferroviaria española. "Estamos preparados y sabemos que nos puede pasar en cualquier momento", afirma Daniel Fernández, un maquinista de Cercanías, a Equipo de Investigación.

En el caso de este hombre fue un viernes por la noche. Explica que "el tren se frena de una forma brusca, una puerta está desbloqueada y alguien la había abierto desde dentro".

En ese momento, asegura, tuvo que pedir "que cortasen la circulación". Al mirar por el retrovisor pudo ver cómo en la parte de la cola del tren los últimos vagones estaban siendo grafiteados. "En cuestión de 10 minutos estaba hecho", afirma.

Daniel señala que el procedimiento habitual en este grupo de grafiteros "es que uno de ellos está dentro del tren y hacen uso del freno de emergencia para detener el tren, tirarse a la vía y empezar a pintar". En su caso, asegura que pudo hablar con los grafiteros y "no son nada amables".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.