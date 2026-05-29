"Mucha gente dice: 'Todos somos Banksy'": el silencio en Bristol alrededor de la verdadera identidad del artista

Equipo de Investigación viaja hasta Bristol, el origen del misterio de Banksy, para comprobar cómo sus vecinos aseguran conocer la identidad del artista, pero todos guardan silencio.

A pesar de las investigaciones que dicen conocer la verdadera identidad de Banksy, el artista nunca ha confirmado que sea Robin Gunningham.

Equipo de Investigación viaja hasta Bristol, donde empezó todo, y habla con sus vecinos. Algunos aseguran que si vieran a Banksy le reconocerían al "100%", aunque no le dirían a nadie quién es: "No lo considero relevante. Mucha gente dice 'todos somos Banksy'", comenta un vecino.

Este hombre asegura que le han contactado medios de todo el mundo y algunos le han ofrecido miles de euros por desvelar su identidad. Sin embargo, su respuesta siempre ha sido la misma: "No estoy interesado". En Bristol, muchos aseguran saber quién es y casi todos guardan silencio.

Sin embargo, una noticia local da una pista a los reporteros del programa: el artista habría comprado un pub en un pueblo cercano en el que habría invertido un millón de libras.

¿El pub de Banksy?

Se trasladan hasta allí, aunque por respeto a la intimidad del artista no revelaremos su ubicación. Allí la gente ni confirma ni desmiente el rumor: "Eso también forma parte del misterio de Banksy", comenta un lugareño, que echa más leña al fuego de la leyenda y asegura que la corona del letrero del pub "parece un poco al estilo Banksy".

Una chica que trabaja en el establecimiento asegura que "todo es muy secreto. Nadie sabe realmente quién es el verdadero dueño. Mi jefe es como el encargado o arrendador, pero nunca ha mencionado nada".

Dentro del pub, lo desmienten por completo: "Es una información falsa". Los reporteros, sin embargo, van directamente a la fuente e intentan contactar con el artista desde la web que autentifica sus obras.

Horas después, la respuesta: "Has llegado al lugar adecuado para todas las solicitudes de prensa relacionadas con Banksy. Hemos recibido tu correo y, aunque puede que no recibas una respuesta, agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.