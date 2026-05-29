Así es el millonario entramado empresarial de Banksy: parques de atracciones, hoteles y la gestión de su obra

Equipo de Investigación analiza con Francisco Marco, detective y director de la agencia Método 3, cómo funciona la estructura empresarial de Banksy, un artista que revaloriza todo lo que toca.

El misterio de Banksy también tiene estructura empresarial. Cada reventa, replica o subasta alimenta el negocio del artista. Certificar un Banksy cuesta desde 115 euros.

"Ha montado todo un sistema, alrededor de una sociedad que se llama Pest Control Office. Esta sociedad tiene que certificar que la obra que uno tiene es una obra original y no es una falsificación" explica Francisco Marco, detective y director de la agencia Método 3.

Por otro lado, explica el experto, está otra sociedad llamada Pictures on Walls, que controla obra de Banksy por valor de 3 millones de libras. También está Dismaland Limited, un parque de atracciones inspirado en su obra que, a la vez, crítica a los parques de atracciones.

Este último, señala Marco, "se convierte en un boom increíble", al ser visitado por entre 200.000 y 300.000 personas. "Solamente en entradas vendió 6 millones de libras", apunta.

El entramado empresarial de Banksy también incluye otras iniciativas empresariales, como el Walled Off Hotel en Cisjordania, en cuya inauguración participó Elton John y donde se podían comprar en la tienda de souvenirs del hotel unas pequeñas piedrecitas con un trozo de muro.

"Cualquiera de estas piedrecitas que antes se vendían por 80, 90, 100 euros, en subastas en estos momentos están en 1.500, 2.000, 3.000 euros", explica el detective, que afirma rotundo que todo lo que toca Banksy se revaloriza.

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