El programa Equipo de Investigación abordó en 2013 el crimen de Eva Blanco, la joven vecina de Algete (Madrid) asesinada en 1997, cuando tenía 16 años. Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo en Francia en octubre de 2015 al acusado de su violación y asesinato: Ahmed Chelh, de 52 años. Un ciudadano español de origen marroquí que abandonó España en 1999. En 2016 apareció ahorcado en la prisión madrileña de Alcalá-Meco.

Los reporteros de Equipo de Investigación entrevistaron a los padres de Eva en 2013. Los progenitores mostraron varias fotografías y vídeos familiares en los que se puede observar a una alegre Eva acompañada de sus hermanas menores. "Era muy bonita y muy seria. La intención que tengo cuando miro las fotos es que no se me olvide su imagen", relataba la madre.

Recordaron, además, cómo fue el último día con vida de su hija, un 19 de abril de 1997. Eva acababa de cumplir 16 años. "Me dijo que la dejara salir hasta las 00, pero yo no quería", declaraba la madre, quien finalmente accedió. "Fue la última vez que vi a mi hija. Me he sentido muy culpable por dejarla salir hasta las 00", aseguraba con tristeza. Puedes recordar el caso en el vídeo que encontrarás en la parte superior.

