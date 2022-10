Francisco Ros García, hijo del conocido como 'rey del acero', defiende la caza de manera rotunda, incluso cuando se le plantea en Equipo de Investigación las dudas éticas que esta práctica comporta. Según su visión, el de los "matadores" sí es un comportamiento poco ético, porque lo hacen en granjas. En cambio, los "cazadores" lo hacen de manera "salvaje": "El cazador de verdad quiere que haya especie. No va a exterminar algo, sino al revés".

Frente a opiniones como la suya se encuentran las de las asociaciones en defensa de los animales que explican que la caza turística no es una caza sostenible. Así, advierten de que si se tiene exceso de poblaciones demostrado medioambientalmente y decides intervenir, el encargado de ejercer ese equilibrio no puede ser un particular, sino un experto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de junio que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.