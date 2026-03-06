Roma Gallardo reconoce que su vídeo sobre el 8M fue "casualidad" y que "no sabía muy bien lo que era": "Esta controversia entre la gente funciona"

Equipo de Investigación habla con el polémico youtuber Roma Gallardo sobre su vídeo en el que cuestionaba la ley de violencia de género en pleno 8M. En este vídeo explica cómo al viralizarse se dio cuenta de que la controversia genera impacto.

8 de marzo de 2019. En la manifestación feminista más multitudinaria de la historia reciente, en plena batalla judicial por el caso de 'La Manada', un youtuber con apenas 50.000 seguidores apareció con una cámara cuestionando la ley de violencia de género y la igualdad entre sexos.

No busca respuestas, busca fricción y la fricción genera clics. El vídeo supera los cuatro millones de reproducciones. José Noblejas, experto en Marketing Digital, explica que "si un vídeo supera el millón de reproducciones y es muy comentado, YouTube en este caso entiende que es muy interesante y lo empieza a mostrar a muchísima gente".

En este sentido, señala que los vídeos del 8M son "auténtica gasolina para el algoritmo", ya que "despierta muchísimo la agresividad y los comentarios de muchísima gente, no solo aquellos que están de acuerdo, sino obviamente también los que están en contra".

Siete años después, ese youtuber, Roma Gallardo, tiene más de dos millones de suscriptores. Se cita con 'Equipo de Investigación' en Asturias y anuncia la llegada de los reporteros en sus redes.

Antes de hablar con el programa, ya está grabando. Controlar el relato también forma parte del personaje. El youtuber explica que aquel vídeo lo hizo "por casualidad" y que entonces "no sabía muy bien lo que era el 8M".

Roma Gallardo asegura que al ver que ese vídeo "funcionó y entretuvo tanto", a la semana siguiente se dijo: "Hostia, esta controversia entre la gente funciona".

El youtuber detecta el nicho, la controversia genera impacto y el impacto genera ingresos.

