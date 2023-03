Equipo de Investigación entrevistó a un antiguo compañero de Joaquín Ferrándiz en la prisión de Herrera de la Mancha, donde el asesino en serie de Castellón lleva más de dos décadas. Esta persona, que pidió no revelar du identidad, coincidió con él durante cinco años en el centro penitenciario y le recuerda como "un preso modelo" que "nunca dio nada que hablar".

Ferrándiz ha convivido en dicha cárcel con algunos de los presos más mediáticos de nuestro país, como José Bretón, Tony King o Miguel Carcaño. Según el testimonio de este preso, Ferrándiz "con todos se llevaba bien", pero la relación más estrecha sería con este último: "Con Miguel Carcaño es con el que más compartió, en alguna ocasión hablaban de las manualidades que hacían", relataba.

Manualidades que, según su testimonio, incluso vendía a los otros reos. "Yo diría que es una de las mentes más inteligentes, meticuloso, muy hábil", sostenía su compañero, que no recordaba que Ferrándiz hubiera recibido tratamiento en prisión: "En los años que yo he estado yo no le he visto nunca ir al psicólogo", afirmaba.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.