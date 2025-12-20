Un inversor desvela las claves para comprar y vender piezas de Lego: "Vendí la mayoría y me compré una casa"

Equipo de Investigación entrevista a Ed Maciorowski, que asegura haberse comprado una casa gracias a los beneficios que obtuvo por comprar y vender piezas de Lego. En este vídeo da las claves sobre cómo invertir en este objeto de coleccionista.

El valor de las piezas de Lego crece a un ritmo medio del 11 % anual en todo el mundo, hasta el punto de que en Estados Unidos ya existen asesores especializados que explican cómo invertir en estos populares ladrillos. Equipo de Investigación ha entrevistado a uno de ellos, Ed Maciorowski, que recomienda no conservar los sets durante demasiado tiempo. "A los tres o cuatro años suelen alcanzar su pico de valor", asegura.

El propio Maciorowski ha apostado por este mercado: calcula que ha llegado a poseer cerca de 10.000 sets. "He vendido la mayoría y con eso me he comprado una casa", afirma.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, el asesor también revela cuál considera la mejor plataforma para comprar y vender Lego y maximizar la inversión.

