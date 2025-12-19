Hasta 70 decibelios a las 22:00: el intenso ruido por encima de la ley en un salón por la noria de Vigo

El ruido que genera la noria de Vigo prácticamente duplica el máximo legal establecido para exteriores a partir de las diez de la noche. Funciona hasta las 00:30 durante 62 días. "Es una barbaridad", afirman.

Es la otra cara de la Navidad en Vigo. La que está lejos de las luces. Lejos del gigantesco árbol de Abel Caballero. La que se vive más allá de los puestos y del mercadillo vigués. Es la que se vive en las casas próximas a la noria de la ciudad. La que sufren las viviendas que están cerca de la joya de la corona gallega. Las que, noche tras noche, ven como ni tienen que encender la luz y que en sus salones se superan los decibelios establecidos por ley.

"Yo paso el día aquí y vi colocar la noria. Desde el primer año me pareció algo muy molesto, invasivo y fastidioso. La gente grita. Se asusta y grita", dice una vecina.

El total de decibelios, más que claro. Marca 70, estando el máximo legal establecido en 55: "Desde las 22:00 es el máximo. Cincuenta y cinco decibelios en la fachada de un salón".

"A partir de las 22:00 serían de 45. Es una barbaridad", cuentan sabiendo que prácticamente duplica lo que permite la ley.

Y funciona hasta las 00:30 durante 62 días. Los vecinos han puesto hasta 12 denuncias, de las que tan solo una ha prosperado. El Tribunal Superior de Justicia ha obligado al Ayuntamiento a indemnizar a una familia y a retirar focos de ruidos. "Ellos se lo pasan muy bien, pero aquí vive gente", cuentan.

