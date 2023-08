En la víspera de la festividad navideña del año 2017 'El Chicle' intentó secuestrar a una joven, quien compartió la aterradora experiencia que vivió. "Eran solo las 22:30 horas. En ese momento de la Navidad, la mayoría de las personas está en casa. Era una zona con poca iluminación. Salí de casa e iba con el móvil, contestando mensajes de WhatsApp. Al llegar a la esquina de la calle, justo había un coche gris con la puerta abierta. Ahí me agarró, me dijo que quería el móvil. Me agarró y me metió un cuchillo. Me dijo que le diera el móvil, le contesté que no, que le daba dinero, que le daba 20 euros que tenía en la cartera. Él me contestó que no, que le diera el móvil y que subiera al coche", relató en un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Tras ese suceso, la Guardia Civil pudo detener a 'El Chicle' y, posteriormente, encontrar el cuerpo de Diana Quer. "Eran las 4:00 horas. La autopista estaba vacía y siete vehículos íbamos uno detrás de otro en silencio, porque nadie se atrevía a hablar. Lo único que queríamos era llegar", recordó ante Equipo de Investigación José Ángel Corral, capitán de la Guardia Civil.

'El Chicle' condujo a los agentes hasta el cuerpo de Diana Quer en Asados, A Coruña: "Él marcó el sitio, se retiró hacia atrás y se quedó en silencio. Fue duro, pero teníamos la gran satisfacción de dos cosas: le vamos a devolver el cuerpo a esa familia y vamos a sacar a una persona peligrosa de la calle. Es difícil de explicar. Es un año y medio trabajando y por fin vamos a devolverle a esa familia lo que tanto ansía", expresó Corral. El padre de Diana fue la primera persona en recibir la noticia del hallazgo del cuerpo de su hija.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.