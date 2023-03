Natalia, la mujer conocida como la 'Reina de la Burundanga', accede a hablar con Equipo de Investigación en presencia de su abogado y sin mostrar su rostro. Relata cómo empezó a jugar al póker y culpa al padre de su expareja, que le dio más de 200.000 euros para tratarse un supuesto cáncer, de haber fingido la enfermedad: asegura que él quería "meterse en este negocio" y que fue quien le dijo que se lo inventara.

"Me dijo yo dijera que tenía un cáncer para así poder hacerme las transferencias", sostiene Natalia, que le responsabiliza también de las imágenes que envió a la familia supuestamente sometiéndose a quimioterapia. "Me llegan hasta a venir dos matones a querer agredir cuando llega un momento que a él ya no le conviene la historia", afirma incluso. Una denuncia por extorsión de cuya falsedad sospecha la Guardia Civil.

Natalia insiste en que no ha hecho "nada mal" con respecto a esa familia, pero admite que sí lo hecho con respecto otras personas: "Pido perdón y claro que estoy arrepentida", defiende la joven, que justifica los presuntos envenenamientos con su adicción al juego. "Estaba enganchadísima", afirma, insistiendo en que no tenía "ningún fin de matar". "Yo lo que quería era dinero, yo no quería hacer daño, yo cogía el dinero y era para jugar", agrega la joven, que reitera: "Yo sé que no he intentado matar a nadie".

Por otra parte, la 'Reina de la Burundanga' niega haber cometido la estafa cuya denuncia origina las pesquisas de Equipo de Investigación estando en libertad provisional. Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo que ilustra estas líneas.