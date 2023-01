Jesús Soriano, camarero desde hace 16 años, expuso en Equipo de Investigación en 2022 algunas de las aberrantes ofertas de empleo del sector de la hostelería. Tras trabajar en al menos 12 restaurantes diferentes, decidió denunciar en redes sociales para dar visibilidad a las ofertas más insultantes.

"No es que no se encuentren camareros porque no quieren trabajar, sino porque no respetan las condiciones laborales", expuso entonces. Así, mostró algunas conversaciones de Whatsapp reales entre los empresarios y los futuros trabajadores. En algunas de ellas incluso se puede leer cómo buscan trabajadoras sin papeles "que trabaje mucho y cobre poco".

Así, Soriano decidió llamar aleatoriamente a una oferta de empleo de camarero en Valencia y, con Equipo de Investigación como testigo, descubrió cómo el empleador quería pagarle en negro. Puedes escuchar la conversación al completo en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.