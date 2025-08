Luis Miguel Rodríguez, el ‘Rey de la Chatarra’, recuerda su relación con Carmen Martínez Bordiú: "Me daba cuando salía de fiesta"

Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, también es propietario de un restaurante de alta cocina a precios populares ubicado dentro del propio desguace. Aunque el local ha sido reconocido con un solete Repsol, el empresario insiste en que no lo montó para hacer negocio: "Es un servicio para la gente que viene aquí".

El restaurante pertenece a otra sociedad, La Torre Hostelería, y Rodríguez explica ante las cámaras de Equipo de Investigación que apenas da beneficios: "Sacamos para cubrir gastos. Podemos ganar 2.000 euros al mes. Es poco, pero ten en cuenta que cobramos 20 euros por un menú arriba y 10 euros por menú abajo. No hay margen".

Sobre el origen del restaurante —que coincide con su etapa de pareja de Carmen Martínez Bordiú—, aclara que ella no tuvo "nada que ver": "No, ella nunca se metía conmigo. Solo si me iba por ahí de marcha... entonces sí. Me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", bromea Rodríguez en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

