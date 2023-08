José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', se encuentra cumpliendo pena de prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer. La joven desapareció una noche de agosto de 2016 y durante más de un año los investigadores estuvieron buscándola, sin rastro. Finalmente, tras la detención y confesión de 'El Chicle', encontraron su cuerpo en el interior de un pozo el 31 de diciembre de 2017. Equipo de Investigación puso el foco en el perfil del asesino en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Dos víctimas de José Enrique Abuín hablan sobre su forma de actuar: "Él pasó varias veces por delante de un bar [...] creo que su objetivo principal era que subiéramos a su coche y después sabe dios qué iba a hacer [...] si llegamos a ir una u otra solas, probablemente no estuviésemos aquí, estaba buscando una víctima". Las chicas consiguen librarse de él.

Solo 24 horas después de la noche de Navidad de 2017, 'El Chicle' vuelve a intentarlo. "Eran 22:30, a esa hora en Navidad la mayoría de la gente está metida en casa. Iba con el móvil por la calle y en una esquina había un coche gris con la puerta abierta. Me agarró, me dijo que quería el móvil, me metió un cuchillo", relata una víctima.

En ese instante, José Enrique Abuín tenía abierto el maletero de su coche e intentó meter a la joven en él. "Vinieron dos testigos, dos chavales y les pedí ayuda, les dije que me quería secuestrar", añade. Ante esto, 'El Chicle' "se metió en el coche y se dio a la fuga".

Al denunciar los hechos ante la Guardia Civil, los agentes le preguntaron cómo era el hombre y le enseñaron varias imágenes. Claramente, identificó a Abuín.

Además, la Guardia Civil logró una prueba fundamental para incriminarle: su coche fue grabado acercándose a la joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.