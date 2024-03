Cecilia Sopeña, ingeniera de minas, lleva cuatro años publicando en internet sus rutas en bicicleta. Un día, abrirse la cremallera del pecho disparó las visitas de su vídeo, llegando a más de 100.000 visitas.

Entre los comentarios, destacaban los cumplidos sexuales por encima de cualquier comentario deportivo: "Eres sexy eres la perfecta Wonder Woman". Cecilia asegura que al principio llegó a sufrir mucho con esto, aunque decidió sacarle partido: "Yo sentía que estaban sexualizado mi contenido sin yo buscarlo para nada. De hecho, sufrí muchísimo al principio, cuando todo el mundo me decía es que solo enseñas las tetas... así que, ¿me quieren sexualizar? No me van a sexualizar sin mi permiso", ha espetado.

Así llegó a alcanzar más de un millón de seguidores en Tiktok y Youtube, hasta que llegó a Onlyfans, donde sus suscriptores pagan 17 euros al mes por mantener encuentros virtuales privados con ella.