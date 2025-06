"Me pregunto lo mismo": la incredulidad del alcalde de Vejer al chiringuito construido en una duna no urbanizable

A 12 kilómetros. Es la distancia a la que está el ayuntamiento de Vejer de la Frontera. El organismo que debería poner orden en El Palmar. Antonio González, su alcalde, ha atendido a Equipo de Investigación para tratar de dar respuesta al modo en que operan los chiringuitos del lugar sin que muchos cuenten con licencia.

"Se les dan unas de carácter provisional en precario, por tiempo de un año", expresa el primer edil, quien afirma que puede haber "unos 45 ó 50 establecimientos" de este tipo de hostelería sin música.

Hace especial mención al Nikkei, chiringuito localizado en una duna, en suelo no urbanizable de especial protección. Ni él se lo explica: "¿Que cómo es posible? me pregunto lo mismo, la verdad. Cuando llegamos al Gobierno me encontré ahí con ese local. Sé que tiene autorización de la administraciones supra-municipales, pero no tiene licencia porque no cumple con esa licencia".

"Aparte de sancionar y de precintar, no tengo un ejército para tirar ningún establecimiento", cuenta.

