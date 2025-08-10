Reponedores del turno de noche de Primark denuncian condiciones lejos de lo pactado

"Las condiciones del contrato que firmé no se cumplen desde el principio. Dista mucho lo prometido con lo que luego nos encontramos", confiesa un extrabajador del turno de noche de Primark a Equipo de Investigación.

Cae la noche en La Gran Vía de Madrid y los reporteros de Equipo de Investigación graban cómo la tienda de moda low cost más grande de España cierra sus puertas. Sin embargo, el trabajo en el interior continúa.

Un primer camión se acerca y comienza a descargar material: ropa que saldrá en venta próximamente. Una de las reporteras se acerca en este fragmento a charlar con uno de los repartidores, quien advierte que vendrán "tres camiones más": "Y hasta ocho, ¡depende de lo que compren las señoras", bromea. Esta entrega de mercacía está externalizada al igual que los reponedores del turno de noche.

Manuel Benito, un reponedor que cubrió ese turno durante tres meses, se cita con el programa para contar toda la verdad sobre las condiciones laborales de la cadena.

"Nos contrata directamente una empresa de trabajo temporal y el contrato son 40 horas de trabajo semanales con dos días descanso. El importe de la hora son 5,50 euros brutos y van incluidas las pagas extra, el prorrateo de las vacaciones, etc", destaca el hombre, añadiendo que las condiciones del contrato que firmó "no se cumplen": "Dista mucho lo prometido con lo que luego nos encontramos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 de laSexta.

