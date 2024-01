Catalina Maya, modelo colombiana y usuaria de Ozempic, habló con Equipo de Investigación y contó que conoció este tipo de inyecciones a través de un "endocrino colombiano" que le recomendó probarlas. "En ese momento, yo empecé a buscarlas en Colombia, donde se venden sin prescripción médica y eran muy baratas", expresó, tras lo que indicó que bajó "casi nueve kilos en dos semanas".

En la actualidad, la modelo las sigue usando, tal y como confesó en el programa: "Siembre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa para cuando veo que he subido una o dos libras". "Me pongo una o dos dosis al mes", reconoció Maya, quien solo pesa 53 kilos. "Lo usan amigas mías mexicanas, argentinas y españolas. Y en Madrid estaba agotada, por lo que mandaban a comprarlo no sé dónde", señaló la modelo, tras lo que destacó que "no es solo algo de las mujeres, porque los hombres también lo usan".

"De hecho, se dice que en los hombres funciona mucho mejor", manifestó la modelo colombiana, quien apostilló que en los hombres "los efectos son mucho más rápidos". En el vídeo principal que acompaña a la noticia, puedes ver las surrealistas declaraciones de la modelo a Equipo de Investigación.